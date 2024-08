Enac: approvata contratto di programma di Aeroporti di Puglia 2024-2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - In arrivo oltre 218 milioni di euro per gli aeroporti pugliesi, grazie all'approvazione da parte di Enac del contratto di Programma di Aeroporti di Puglia valido per il periodo 2024-2027. Gli investimenti, infatti, serviranno per avviare una serie di interventi finalizzati al miglioramento della capacita' aeroportuale degli scali, dei servizi per i passeggeri, all'innalzamento del livello di sicurezza, nonche' alla qualita' dei servizi e alla tutela ambientale. I 218,5 milioni di euro verranno ripartiti tra gli aeroporti nelle seguenti percentuali: 30% per Bari, 25% per Brindisi, 23% per Taranto Grottaglie e 22% per Foggia. Nel provvedimento di autorizzazione, l'Enac, in sede di esame del piano economico finanziario, ha sottolineato la propria valutazione positiva rispetto alla solidita' finanziaria e patrimoniale di Aeroporti di Puglia, sottolineando per quest'ultima voce che tutti gli indicatori evidenziano una situazione patrimoniale e finanziaria equilibrata tale da consentire il rispetto degli impegni a lungo termine attraverso il proprio capitale e una buona autonomia nel generare le risorse finanziarie a supporto degli investimenti, alla sostenibilita' economica e alla liquidita' aziendale.

com-Dca

(RADIOCOR) 25-08-24 12:43:49 (0225)PA,INF 5 NNNN