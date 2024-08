Enac: approvata contratto di programma di Aeroporti di Puglia 2024-2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - 'L'approvazione da parte di Enac e' un passo importante e un grande riconoscimento del valore strategico che la rete aeroportuale pugliese ha non solo per la nostra Regione, ma per l'intero sistema nazionale dei trasporti - ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia - Grazie agli importanti investimenti previsti, i nostri aeroporti potranno consolidare gli eccellenti standard di servizio che gia' ne fanno un riferimento a livello internazionale. Il raddoppio delle aerostazioni di Bari e Brindisi, i nuovi parcheggi multipiano di Bari e Brindisi, la riqualificazione dell'aerostazione di Foggia e quella gia' avviata dell'aerostazione di Grottaglie, i nuovi sistemi automatizzati per la gestione dei bagagli da stiva, una digitalizzazione spinta per l'accesso ai terminal dei passeggeri, cosi' come la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e i piu' alti standard di sicurezza e safety, rappresentano un fattore sempre piu' attrattivo per i vettori che sceglieranno di operare in Puglia'.

