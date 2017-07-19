Enac: aggiudicate le rotte per la continuita' territoriale della Regione Marche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ago - Si e' conclusa la procedura di gara per l'affidamento dei servizi aerei in regime di oneri di servizio pubblico, a partire dal primo novembre 2025, dall'aeroporto di Ancona per Roma Fiumicino, Milano Linate, Napoli Capodichino e viceversa. Lo comunica l'Enac, specificando che DAT A/S e' aggiudicataria per le rotte Ancona-Roma Fiumicino-Ancona e Ancona-Milano Linate- Ancona; e Volotea SL per la rotta Ancona-Napoli Capodichino-Ancona. I voli dovranno essere programmati dalle compagnie aeree nel rispetto degli orari stabiliti dal decreto impositivo.

