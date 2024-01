Emirati Arabi: Investopia Europe, il 10 maggio a Milano la seconda edizione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen -Sara' il 10 maggio a Milano la seconda edizione di Investopia Europe, la piattaforma di investimento globale lanciata dal governo degli Emirati Arabi Uniti nel 2021 e approdata in Italia a maggio 2023 grazie alla partnership con EFG Consulting, societa' di consulenza strategica per i processi di internazionalizzazione con focus sul Medio Oriente. Titolo di quest'anno: 'Dare forma agli investimenti e business futuri'.

Quattro i panel su cui ruoteranno le riflessioni: turismo e ospitalita'; sostenibilita'; investimenti nelle Pmi; Creative economy.

L'edizione 2023 aveva visto la siglata di accordi commerciali, come quello tra la Retail Logistics Llc (Emirati Arabi) e la Samag Holding Logistics (Italia), la partecipazione di 7 Partner e piu' di 400 partecipanti.

L'economia degli Emirati Arabi Uniti e' in continua crescita, il Pil del Paese ha registrato un +3,7% nella prima meta' dello scorso anno, trainato dal settore non oil, che e' cresciuto del 5,9%. Estremamente positive anche le prospettive di crescita per il 2024: secondo la Banca Centrale degli Emirati si prevede un + 5,7%.

'Un luogo di confronto per imprenditori, investitori e istituzioni volto a definire il futuro degli investimenti e ad individuare concrete opportunita' di business. La sostenibilita', non solo ambientale ma anche economica e sociale, e' un tema che sara' trasversale', ha spiegato Giovanni Bozzetti, presidente di EFG Consulting.

