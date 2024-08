Emirates SkyCargo: a Beta Trans merci per 22mila t l'anno da Malpensa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 ago - Emirates SkyCargo e Beta Trans, azienda leader nelle attivita' di handling e servizi doganali, hanno firmato un accordo pluriennale per i servizi di gestione del carico e di assistenza a terra dell'aeroporto di Milano Malpensa. Beta Trans gestira' oltre 22.000 tonnellate di merci all'anno, che saranno trasportate verso, attraverso e da Milano da Emirates SkyCargo, soprattutto moda, cosmetici, prodotti farmaceutici, mobili, macchinari, pezzi di ricambio, opere d'arte.

'In quanto destinazione piu' attiva d'Italia per merci e cargo, Milano e' da tempo una destinazione prioritaria nella rete globale di Emirates SkyCargo grazie ai 24 voli settimanali, di cui 3 all cargo. Non vediamo l'ora di aumentare i flussi di merci in entrata e in uscita da Malpensa', ha dichiarato Silvia Tagliaferri, Cargo Manager Italia di Emirates SkyCargo.

