Emilia-Romagna: Zaia, in partenza colonna mobile Veneto con primi 60 volontari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 4 mag - 'La Regione Veneto e' stata attivata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per supportare l'Emilia Romagna durante queste ore di emergenza post-alluvione. Domani partira' la colonna mobile regionale, con destinazione Imola, dove i primi 60 volontari della Protezione Civile veneta saranno occupati ad aiutare la popolazione colpita dal maltempo. Interverranno in particolare a ripulire le case e gli scantinati dal fango e dall'acqua'.

A dirlo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. La colonna mobile regionale sara' composta da 12 squadre che rimarranno a Imola per un turno di tre giorni. Altre squadre saranno pronte a intervenire successivamente, qualora ce ne fosse la necessita'. La colonna mobile regionale e' dotata di mezzi e attrezzature specifiche per affrontare eventi calamitosi come quello che ha investito la regione dell'Emilia Romagna: camion, motopompe, pale meccaniche, mezzi per la pulizia con acqua ad alta pressione ed altri.

Nell'ambito dei volontari della PC ci saranno anche le squadre dell'Associazione Nazionale Alpini.

