Emilia-Romagna: von der Leyen, Ue al vostro fianco sin dal primo giorno -2

'Oltre al Pnrr in arrivo anche altri fondi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - "Oltre al Pnrr ci sono ovviamente altri fondi - ha aggiunto la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen - quelli per gli agricoltori dell'Emilia Romagna che hanno pesantemente subito le conseguenze delle alluvioni e per questo abbiamo messo a disposizione 60 milioni di euro che sono stati erogati sulla base delle riserve per le emergenze in agricoltura. E' molto importante - ha proseguito Von der Leyen - anche la riforma del fondo di coesione, e' stata inserita una nuova pietra miliare nel piano rivisto che ci consente di reindirizzare importanti fondi per la ricostruzione. E abbiamo anche mobilitato il fondo di solidarieta', avete gia' ricevuto un anticipo di circa 95 mln di euro per le situazioni di emergenza, e altri fondi arriveranno nei prossimi mesi".

