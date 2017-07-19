Emilia-Romagna: verso un parere negativo per il parco eolico Ferriere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - Verso un parere negativo da parte della Regione Emilia-Romagna al Parco eolico Ferriere (Pc). Sono elementi di forte criticita' nel progetto sul monte Crociglia, quelli emersi nell'incontro tecnico istruttorio con gli enti locali.Il 23 gennaio scorso i documenti relativi al progetto sono stati trasmessi ai Comuni di Ferriere (Piacenza) e Santo Stefano d'Aveto (Genova), con un termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni. 'L'impianto eolico di Ferriere e' sottoposto a Valutazione di impatto ambientale di competenza ministeriale e sara' quindi il ministero dell'Ambiente ad assumere le decisioni finali- ha precisato l'assessora all'Ambiente, Irene Priolo-. La Regione Emilia-Romagna e' da sempre favorevole allo sviluppo delle energie rinnovabili, ma questo deve avvenire attraverso una pianificazione attenta e condivisa con i territori, a partire dalle aree gia' urbanizzate e infrastrutturate, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici. Questo non e' il caso di Ferriere". La Regione, come previsto dalla normativa vigente, esprimera' il proprio parere tecnico.

Tra le principali criticita' l'interferenza con aree tutelate dal Piano territoriale paesaggistico regionale, il fatto che il parco sarebbe costruito in aree appartenenti al sistema dei crinali significativi, e in zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, oltre che al sistema forestale e boschivo. Secondo il progetto, gli aerogeneratori si troverebbero a circa 1.500 metri di altitudine, mentre il piano paesistico pone il limite di 1.200 metri per gli impianti eolici. Il parco, inoltre, interferirebbe anche con beni tutelati dal Codice dei beni culturali e paesaggistici, tra cui gli usi civici e i beni di notevole interesse pubblico.

