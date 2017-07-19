Emilia-Romagna: Unioncamere, +0,8% costruzioni III trim, prospettive in calo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - Torna a vedere il segno piu' il volume d'affari delle costruzioni in Emilia-Romagna che nel III trimestre del 2025 ha invertito la tendenza dopo dodici mesi di arretramento ed ha messo a segno un leggero incremento (+0,8%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, favorito anche dal confronto con quello che era stato un trimestre pesante.E' quanto emerge dall'indagine sulla congiuntura delle Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna. Il 2025, secondo la stima elaborata da Prometeia, dovrebbe certificare una crescita del 2,2%. Attesa, invece, per il 2026 una nuova inversione di tendenza, dopo la revisione dei bonus, che potrebbe portare le costruzioni a vedere un -2,6% nell'anno appena iniziato.

Analogamente nel terzo trimestre gli occupati nelle costruzioni in Emilia-Romagna sono risultati oltre 125 mila.Il risultato positivo e' da attribuire soprattutto alla dinamica degli indipendenti, che si stimano pari a poco piu' di 45.600 unita', ma anche l'occupazione dipendente e' salita portandosi a poco piu' di 80.700 unita'.

