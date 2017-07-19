Emilia-Romagna: turismo, al via bando EuReCa da 11 mln per strutture ricettive -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - 'Con l'avvio del bando EuReCa compiamo un passo decisivo per sostenere le imprese turistiche che vogliono innovare, riqualificare e rendere piu' competitivo il proprio patrimonio ricettivo', dichiarano in una nota congiunta il vicepresidente Vincenzo Colla e l'assessora al Turismo Roberta Frisoni. 'Parliamo di 11 milioni che aiuteranno le Pmi a migliorare servizi, sostenibilita' e attrattivita'. E' un investimento che amplia l'accesso al credito delle imprese, affinche' chi sceglie l'Emilia-Romagna trovi strutture moderne e accoglienti', hanno aggiunto.

Il bando rientra nella strategia regionale di sostegno alle Pmi turistiche e prevede spese ammissibili per opere edilizie, attrezzature, arredi, Ict, consulenze e costi generali. La gestione dell'istruttoria sara' affidata all'Ati guidata da Artigiancredito, selezionata tramite procedura pubblica e "senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale", specifica la nota.

