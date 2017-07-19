Emilia-Romagna: scuola, 2,5 mln per nove progetti anti-dispersione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 dic - 'Stiamo lavorando a una politica regionale per l'adolescenza e la preadolescenza, integrata, strutturale e radicata nei territori', afferma nella nota l'assessora alla Scuola Isabella Conti. 'Queste risorse europee sono destinate a garantire un presidio territoriale di coordinamento e supporto che assicuri un punto di accesso unitario alle opportunita', in risposta ai bisogni degli studenti, delle famiglie e degli insegnanti'.

Il piano prevede anche "azioni e opportunita' di rete": seminari e laboratori sul ruolo educativo della famiglia e sul supporto al successo formativo; eventi informativi per diffondere la conoscenza dell'offerta formativa locale nei momenti di scelta; festival, manifestazioni e cicli seminariali e laboratoriali per promuovere la cultura scientifica, tecnologica e tecnica. La distribuzione delle risorse a livello provinciale e di citta' metropolitana e' stata definita sulla base di "parametri oggettivi", in primo luogo il numero di residenti tra gli 11 e i 18 anni, individuati come target principale degli interventi.

imt-com

