Emilia-Romagna: ricostruzione post alluvione, via a cantiere da 6 mln a Ravenna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - Iniziata la ricostruzione in una delle zone piu' colpita dalle frane di maggio 2023, con il via ai lavori a Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, e un investimento di 6 milioni di euro.

I tempi di completamento sono stimati in 11 mesi, entro settembre 2026. I lavori - aggiudicati il 29 ottobre 2025 alle imprese Beozzo Costruzioni di Verona e Conscoop di Forli' - interesseranno inizialmente la sola via San Rufillo, dove verranno avviate le operazioni di bonifica bellica e l'allestimento del cantiere, con limitazioni al traffico.

Casola Valsenio e' stato il primo Comune dell'area a completare la progettazione tecnico-economica e ad avviare una procedura speciale di gara, occupandosi direttamente degli studi di fattibilita' e della progettazione preliminare, mentre a Consap e' spettata la redazione esecutiva e la funzione di stazione appaltante. Questa scelta ha permesso di anticipare notevolmente i tempi rispetto ad altri centri colpiti dall'alluvione.

imt-com

