Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Emilia-Romagna: ricostruzione post alluvione, via a cantiere da 6 mln a Ravenna

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - Iniziata la ricostruzione in una delle zone piu' colpita dalle frane di maggio 2023, con il via ai lavori a Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, e un investimento di 6 milioni di euro.

            I tempi di completamento sono stimati in 11 mesi, entro settembre 2026. I lavori - aggiudicati il 29 ottobre 2025 alle imprese Beozzo Costruzioni di Verona e Conscoop di Forli' - interesseranno inizialmente la sola via San Rufillo, dove verranno avviate le operazioni di bonifica bellica e l'allestimento del cantiere, con limitazioni al traffico.

            Casola Valsenio e' stato il primo Comune dell'area a completare la progettazione tecnico-economica e ad avviare una procedura speciale di gara, occupandosi direttamente degli studi di fattibilita' e della progettazione preliminare, mentre a Consap e' spettata la redazione esecutiva e la funzione di stazione appaltante. Questa scelta ha permesso di anticipare notevolmente i tempi rispetto ad altri centri colpiti dall'alluvione.

            imt-com

            (RADIOCOR) 16-11-25 17:23:36 (0413) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.