Emilia-Romagna: ricostruzione post alluvione, via a cantiere da 6 mln a Ravenna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - Complessivamente, a Casola Valsenio sono stati destinati 36 milioni di euro, di cui 34 milioni provenienti da fondi Pnrr e 2 milioni da altre fonti, per la ricostruzione dell'intera rete stradale danneggiata. La gara d'appalto pubblicata nel luglio 2025 da Consap, con un importo iniziale di 22 milioni, ha riguardato i primi sei interventi prioritari.

'Con un bilancio comunale di circa due milioni e mezzo di euro - ha spiegato il sindaco di Casola Valsenio, Maurizio Nati - il Comune non avrebbe mai potuto sostenere in autonomia opere di questa entita'. La scelta di affidare a Consap la gestione tecnico-finanziaria dei progetti si e' rivelata indispensabile per garantire trasparenza e capacita' di spesa'.

Ad oggi circa il 90% della rete viaria rurale del territorio presenta ancora criticita', con molte strade accessibili solo ai residenti o chiuse durante eventi meteo intensi.

imt-com

(RADIOCOR) 16-11-25 17:45:05 (0415) 5 NNNN