Emilia-Romagna: quasi mezzo miliardo di euro per edilizia sanitaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - La sanita' pubblica dell'Emilia-Romagna si modernizza, attraverso la tecnologia a misura di paziente: approvato dalla Giunta il Programma pluriennale di investimenti da quasi mezzo miliardo di euro. Per un nuovo ospedale di Piacenza e nuove strutture sanitarie territoriali, interventi di riqualificazione e dotazione di tecnologie all'avanguardia. Oltre 296 milioni, infatti, comprese le risorse del partenariato pubblico-privato, sono destinati alla realizzazione della struttura sanitaria piacentina e 148 milioni, tra risorse statali e regionali alla Romagna. Un piano di investimenti in edilizia sanitaria finanziato in totale con 445 milioni, che portera' in Regione nuovi ospedali, nuove strutture sanitarie territoriali - dalle Case delle salute agli Ospedali di comunita' - nuove sale operatorie e padiglioni ospedalieri e riqualifichera' quelle esistenti, dotandole anche di nuovi arredi, strumentazioni per l'assistenza domiciliare da remoto e tecnologie all'avanguardia. Il presidente Stefano Bonaccini e l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini commentano:'Un altro piano straordinario per la nostra Regione, con investimenti su tutto il territorio per dare risposta a nuovi bisogni di cura e assistenza'.

