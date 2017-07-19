Dati
            Emilia-Romagna: promotrice a Bruxelles dell'alleanza per la sicurezza idrica -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 8 mar - 'La sicurezza dell'acqua e la capacita' di prevenire i rischi ambientali rappresentano gia' oggi una questione centrale per la tutela, la competitivita' e la qualita' della vita delle comunita' europee', ha affermato in una nota il presidente della regione Michele de Pascale. L'iniziativa prende spunto dagli eventi estremi degli ultimi anni in diverse aree europee, tra cui l'Emilia-Romagna, interessata da forti alluvioni nel 2023 e nel 2024.

            All'Alleanza aderiscono - oltre all'Emilia-Romagna per l'Italia - Andalusia, Catalogna, Comunitat Valenciana, Murcia, Paesi Baschi e Baleari per la Spagna; Occitanie e Nouvelle-Aquitaine per la Francia; Assia per la Germania; Carinzia, Alta Austria, Bassa Austria e Stiria per l'Austria; Fiandre per il Belgio; Wielkopolska per la Polonia; Macedonia orientale e Tracia per la Grecia; e la Moravia meridionale per la Repubblica Ceca.

