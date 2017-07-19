Emilia-Romagna: produzione industriale ancora in crescita, +0,4% in I trim. 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - L'industria manifatturiera dell'Emilia-Romagna ha aperto il 2026 con un nuovo aumento della produzione, sebbene a un ritmo congiunturale piu' contenuto rispetto alla fine dello scorso anno. Nel primo trimestre dell'anno, secondo i dati di Unioncamere Emilia-Romagna, il volume della produzione delle piccole e medie imprese dell'industria in senso stretto e' cresciuto dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Una "parziale conferma" rispetto al rimbalzo dell'ultimo trimestre del 2025, che aveva interrotto "una fase di recessione durata due anni e mezzo" con un +2,3% nel quarto trimestre 2025, spiega l'analisi.

La crescita e' stata sostenuta soprattutto dall'industria metallurgica e delle lavorazioni metalliche, che ha registrato un aumento della produzione dell'1,3%. Piu' moderato il contributo delle industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto, fermo a un +0,2%. Le altre industrie manifatturiere, nel loro insieme, hanno invece segnato un progresso dello 0,4%.

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(RADIOCOR) 14-06-26 16:14:33 (0368) 5 NNNN