Emilia-Romagna: produzione industriale ancora in crescita, +0,4% in I trim. 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Restano invece in difficolta' le industrie della moda, con una contrazione della produzione dell'1,2% nel primo trimestre dell'anno, mentre il settore del legno e del mobile ha evidenziato una flessione dello 0,8%. Inoltre, tra gennaio e marzo il saldo delle imprese industriali registrate e' negativo per 234 unita' (-0,5%), un andamento in linea con la media osservata nello stesso periodo degli ultimi cinque anni, spiega l'analisi. Al 31 marzo le imprese industriali registrate in Emilia-Romagna erano 43.759, il 10,2% del totale delle aziende presenti nel registro.

Le prospettive per il resto dell'anno sono comunque moderatamente positive. Secondo le stime elaborate da Prometeia a meta' aprile, infatti, "quest'anno una ripresa del commercio estero regionale sosterra' la crescita valore aggiunto industriale" per il +0,3 per cento.

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(RADIOCOR) 14-06-26 16:15:32 (0369) 5 NNNN