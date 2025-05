Emilia-Romagna: ponti di primavera, picchi oltre 70% di turisti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Secondo le prime stime di Trademark Italia infatti elaborate per l'Osservatorio turistico regionale dell'Emilia-Romagna, il mix ponti e meteo ha consentito un ottimo avvio di stagione turistica per la Riviera e un'eccellente opportunita' per le Citta' d'Arte, che hanno proposto tanti appuntamenti culturali di forte richiamo, ma anche per le localita' termali e quelle appenniniche con le loro proposte Benessere, Outdoor e i sempre piu' richiesti Cammini, che hanno registrato aumenti di arrivi e pernottamenti. Anche le spiagge sono state prese d'assalto dai turisti nazionali (76% delle prenotazioni complessive nelle circa 500 strutture monitorate dalle piattaforme di Ipernet, H-Benchmark e Mr. Preno di Titanka), e internazionali (24% delle prenotazioni, di cui il 22% dalla Germania, il 17% dalla Svizzera e l'11% dalla Francia), grazie anche ai nuovi voli in arrivo all'Aeroporto Fellini di Rimini. E 1.430 stabilimenti aperti che, seppure non ancora completamente attivi, hanno fornito ai turisti servizi di base (lettini e ombrelloni) e giochi di spiaggia. Riscontri positivi anche dai nove Parchi di divertimento Tematici e Marini della Riviera e dai quattro Parchi Avventura (mentre i Parchi Acquatici apriranno a giugno). Buone notizie arrivano anche dalle Citta' d'Arte, dove e' andata ancora meglio nel settore extralberghiero con i numerosi alloggi in affitto breve che vengono sempre piu' richiesti dai viaggiatori. Il ricco e diffuso calendario di eventi sportivi ha poi fatto il resto, attirando flussi turistici sia nazionali che internazionali: dal Tour Beach 1000 Caponigri a Cesenatico, al Torneo Papini di basket a Rimini fino al torneo delle Regioni che ha coinvolto circa 10 comuni con la maggior parte degli impianti selezionati tra quelli che hanno subito i maggiori danni dalle passate alluvioni. Anche maggio e giugno si prospettano costellati di eventi sportivi di grande prestigio: a partire dal Gran Premio Aws del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna a Imola (16-18 maggio) al Wta Ladies tennis a Parma (12-17 maggio), dalle tappe del Giro d'Italia maschile e femminile a Ocean Man a Cattolica (23-25 maggio), dalla Superbike a Misano (13-15 giugno) ai Campionati assoluti italiani di scherma a Piacenza (5-10 giugno).

'Un'Emilia-Romagna sempre piu' Sport Valley in cui si continua a investire fortemente- conclude Frisoni- e forte di un calendario prestigioso che sara' presentato il 1^ giugno in occasione della Festa nazionale dello Sport nel corso della Fiera del wellness di Rimini'.

