Emilia-Romagna: ponti di primavera, picchi di oltre 70% di turisti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Pieno di turisti in Emilia-Romagna nei ponti di primavera: nei momenti di punta si sono verificati picchi di oltre il 70% del tasso di occupazione negli alberghi della riviera e delle citta' d'arte, spiagge prese d'assalto e tanti eventi sportivi che fanno da catalizzatori. E' quanto emerge dalle prime stime di Trademark Italia elaborate per l'Osservatorio turistico regionale dell'Emilia-Romagna. Oltre 1.400 alberghi aperti in Riviera per 120mila posti letto, piu' 58mila posti letto nei campeggi e 85mila alloggi privati, con tassi di occupazione delle camere del 50-60% nel fine settimana di Pasqua e oltre l'80% per il ponte del Primo Maggio. E una permanenza media salita a 2,9 giorni, si evidenzia anche come le famiglie abbiano fatto registrare il 38,2% delle prenotazioni. Sono i numeri raggiunti dalla Riviera in questo primo assaggio di stagione estiva regalato da un meteo favorevole e dalla lunga successione di ponti festivi (dal 18 marzo al 4 maggio). 'La voglia di trascorrere qualche giorno di vacanza ha premiato ancora una volta l'Emilia-Romagna- afferma l'assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-, grazie alle nostre imprese turistiche che sanno offrire ospitalita' e percorsi sempre nuovi tra divertimento, relax, cultura e sport. Il meteo e' stato poi finalmente nostro alleato e i risultati li abbiamo visti sia in Riviera, sia nelle citta' d'arte, ma anche in appennino e nei circuiti termali. Senza dimenticare gli eventi sportivi che costituiscono ormai da tempo un tassello importante del nostro turismo con la loro capacita' di attrarre nuovi pubblici. Siamo quindi fiduciosi che questo buon inizio sia precursore di una stagione positiva per tutta l'Emilia-Romagna'. Proseguono i grandi appuntamenti sportivi internazionali tra maggio e giugno.

