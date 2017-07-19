Emilia-Romagna: oltre 5,5 mln per sicurezza idraulica nell'appennino bolognese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - Oltre 5,5 milioni di euro di interventi tra opere concluse, cantieri in corso e lavori in progettazione per la sicurezza idraulica della valle dell'Idice, nell'Appennino bolognese. Sono piu' di 100 gli interventi complessivi post alluvione nella zona, per circa 25 milioni di euro. I dati arrivano da un comunicato della regione Emilia-Romagna.

Nel dettaglio, tra il 2023 e il 2025 sono stati avviati e conclusi lavori "di somma urgenza" per 300mila euro a Sassonero e interventi per 450mila euro per la disostruzione dei corsi d'acqua, oltre a opere sui rii collinari per 1,3 milioni e interventi di taglio della vegetazione per 700mila euro. Sono in corso manutenzioni per dei torrenti Idice e Sillaro per 1,3 milioni e lavori contro il rischio frane per 450mila euro (fondi Fesr 2021-2027), mentre e' in progettazione un intervento sul torrente Sillaro da circa 1 milione, "finanziati tramite il Piano triennale regionale di Difesa del suolo 2025-2027", si legge.

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