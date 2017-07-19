Emilia-Romagna: investe 70 mln su formazione professionale per 8.500 giovani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 lug - Le prime annualita' personalizzate accoglieranno 400 giovani. I corsi dureranno 990 ore tra attivita' in aula e laboratori, e saranno rivolti a chi necessita di orientamento, rafforzamento delle competenze di base e accompagnamento educativo, prima dell'accesso al biennio professionalizzante.

Sono invece 190 i percorsi di seconda annualita' e 189 quelli di terza annualita', anch'essi della durata di 990 ore, con una quota media del 40% trascorsa in stage in impresa.

Coinvolgeranno oltre 7mila giovani e permetteranno di conseguire qualifiche come operatore meccanico, informatico, grafico e di stampa, e molte altre.

Non da ultimo, piu' di 800 giovani gia' "in possesso di una qualifica a giugno 2026" - specifica una nota - potranno accedere a 50 percorsi di quarto anno per conseguire il diploma professionale, anche attraverso un "contratto di apprendistato di primo livello". Tra i profili previsti figurano estetista, acconciatore, tecnico autronico dell'automobile, e dei sistemi informatici.

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(RADIOCOR) 18-07-26 15:23:29 (0340) 5 NNNN