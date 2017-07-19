Emilia-Romagna: inaugurata a Modena nuova sede Centro per l'impiego da 6,6 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - 'Inauguriamo un investimento che rappresenta un passo verso un sistema di servizi piu' moderno, inclusivo e vicino ai cittadini', ha dichiarato nella nota il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. 'Il potenziamento dei Centri per l'impiego rientra nella nostra strategia per migliorare qualita' dello sviluppo e tutela dell'occupazione', ha aggiunto. Un potenziamento che dovrebbe essere completato entro meta' 2026 grazie alle risorse del Pnrr, 'mentre l'Agenzia per il lavoro diventera' sempre piu' un hub sociale al servizio delle comunita'', ha commentato l'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia.

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha invece evidenziato l'importanza delle politiche attive: 'In Italia 12,5 milioni di persone non studiano, non lavorano e non cercano piu' lavoro. Strutture come questa possono fare la differenza'.

imt-com

(RADIOCOR) 17-01-26 14:03:14 (0322) 5 NNNN