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            Emilia-Romagna: in manovra 90 mln in piu' per strade e territori

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 lug - Quasi 90 milioni di euro aggiuntivi per strade, difesa idraulica, Protezione civile, trasformazione urbana, montagne e aree interne. Con un emendamento della Giunta regionale all'assestamento del bilancio 2026, la manovra dell'Emilia-Romagna sale a circa 230 milioni di euro, di cui 190 milioni destinati agli investimenti. Le nuove risorse finanzieranno interventi nel biennio 2027-2028 e si aggiungono a quelli gia' previsti nell'assestamento.

            L'approvazione definitiva e' attesa in Aula "entro la fine di luglio" - spiega una nota - dopo "l'iter in corso" nelle Commissioni assembleari.

            Nel dettaglio, per le infrastrutture stradali la dotazione aumenta da 18 a 46 milioni di euro: 2,5 milioni nel 2026, 10,5 milioni nel 2027 e 33 milioni nel 2028. Quasi 50 milioni sono destinati invece alle "strategie territoriali integrate" nel biennio 2027-2028. Di questi, 21,8 milioni andranno alla montagna e alle aree interne "per rafforzarne l'attrattivita'", mentre 28 milioni finanzieranno interventi nelle aree urbane.

            imt-com

            (RADIOCOR) 18-07-26 15:08:21 (0335) 5 NNNN

              


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