Emilia-Romagna: in manovra 90 mln in piu' per strade e territori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 lug - L'emendamento prevede anche 3 milioni di euro in piu' nel 2027 per opere straordinarie di difesa idraulica non coperte dalle ordinanze del Commissario alla ricostruzione, e 5 milioni nel 2028 "per qualificare il patrimonio della Protezione civile".

'Investiamo ulteriormente sulla qualita' della vita, sulla mobilita' e sulla sicurezza territoriale', ha dichiarato in una nota il presidente della Regione, Michele de Pascale, richiamando una 'fase di stagnazione economica', l'avvicinarsi della conclusione del Pnrr e 'un quadro ancora d'incertezza rispetto al futuro delle politiche europee' dopo il 2027.

'Le nuove risorse per gli investimenti sono disponibili grazie all'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni alla fine del 2025', ha spiegato nella nota l'assessore regionale al Bilancio, Davide Baruffi. 'L'intesa, a seguito della diversa modalita' di contabilizzazione del Fondo anticipo liquidita', ci consente di utilizzare per nuovi investimenti parte delle risorse accantonate per gli obiettivi di finanza pubblica nell'anno precedente: queste risorse ammontano, dal 2026 al 2030, a 336 milioni di euro', ha aggiunto Baruffi.

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(RADIOCOR) 18-07-26 15:09:14 (0336) 5 NNNN