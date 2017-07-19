Emilia-Romagna: fondo inclusione lavorativa per giovani con procedimenti penali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 700 mila euro - finanziati con risorse europee del fondo Fse Plus - per favorire l'inclusione socio-lavorativa di minori e giovani-adulti tra i 14 e i 25 anni sottoposti a procedimento penale e in carico al Centro per la giustizia minorile. Il nuovo bando regionale punta a "sviluppare attivita' di orientamento, riallineamento dei curricula e potenziamento delle competenze, fondamentali per consentire agli studenti di proseguire verso l'esame di maturita' quadriennale e l'accesso ai percorsi its academy", spiega una nota regionale, con interventi "mirati e personalizzati" in base alle caratteristiche di ciascun ragazzo.

Il vicepresidente con delega alla Formazione, Vincenzo Colla, e l'assessora al Welfare e Politiche per l'infanzia, Isabella Conti, sottolineano nella nota che 'l'obiettivo e' mettere a disposizione opportunita' che permettano loro di partecipare attivamente alla vita della comunita'', ricordando che si tratta di percorsi 'essenziali per sviluppare e recuperare abilita' e competenze personali, favorendo cosi' il loro inserimento nel mondo del lavoro'.

