Emilia-Romagna: fondo inclusione lavorativa per giovani con procedimenti penali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Il bando prevede interventi che promuovano inclusione, pari opportunita', partecipazione attiva e contrasto alle discriminazioni, con un'attenzione particolare allo sviluppo di competenze utili "a sostenere processi di innovazione sociale, oltre che a interventi che valorizzino la capacita' di contrastare disparita' di accesso, garantire modelli e modalita' di erogazione inclusivi e un approccio interculturale". Le azioni potranno comprendere orientamento specialistico, percorsi formativi laboratoriali per i ragazzi ristretti nell'Istituto penale minorenni di Bologna, misure di accompagnamento individuale, corsi brevi e tirocini per chi si trova in area penale esterna.

A candidare i progetti potranno essere enti e soggetti dell'Emilia-Romagna accreditati alla formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente, e dotati dei requisiti specifici per lavorare con persone in condizione di svantaggio o vulnerabilita'. Le domande dovranno essere presentate tramite la piattaforma web dedicata e inviate entro le ore 12 del 20 gennaio 2026.

