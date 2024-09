Emilia-Romagna: effetto Tour de France vale 124mln

Una ricaduta di 24 a 1 per ogni euro pubblico investito (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 set - Quasi un milione mezzo di tifosi nei tre giorni della Grande Boucle tra Rimini, Cesenatico, Bologna e Piacenza, e un indotto economico sul territorio di 124,3mln, con una ricaduta di 24 euro per ogni euro investito dalla regione, vale a dire 5,1mln con un contributo della Citta' Metropolitana di Bologna, i Comuni di Rimini, Cesenatico e Piacenza. E' l'Effetto Tour de France sull'Emilia-Romagna stimato da una ricerca dell'Universita' degli Studi di Parma. Nel conto la presenza degli appassionati, il 95% sono italiani di oltre il 31% da fuori regione, per un valore complessivo di 56,5mln per l'ospitalita', cui vanno aggiunte attivita' ricreative e trasporti per altri 42mln. Di questi uno su tre un nuovo cliente. Dalla macchina organizzativa, che ha coinvolto oltre 4mila persone, e' arrivato un altro indotto sul territorio di 4,3mln. Il valore economico immediato e' stato di 1,5mln, il gettito fiscale 20mln. Ma per la sport economy e' alta la ricaduta nel tempo. Dall'audience televisiva e visibilita' sui social la ricerca ha stimato rispettivamente un effetto da 124mln e 31,7mln. Cifre a cui vanno aggiunti oltre 21mln derivanti dalla voglia di tornare dei tifosi presenti.

