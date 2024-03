Emilia-Romagna: cooperazione internazionale, 307 progetti e 8,6 mln euro tra 2018-2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Sul fronte cooperazione internazionale, la regione Emilia-Romagna si conferma solidale: 307 progetti avviati e 8,6 milioni di euro investiti dal 2018 al 2023 a sostegno delle popolazioni piu' svantaggiate del mondo. E in arrivo c'e' un nuovo bando da 1,5 milioni per il 2024. Queste le cifre illustrate martedi' scorso in un convegno internazionale a Bologna: tra i temi affrontati alla presenza di partner nazionali ed europei: il bilancio del quinquennio, i partenariati territoriali, l'evoluzione della cooperazione allo sviluppo, le sfide globali e le nuove linee di intervento. Dal 2021 sono stati destinati all'Africa l'80% dei fondi annuali: 164 i progetti conclusi con un investimento di 5,8 milioni e oltre 1 milione e 464mila persone sostenute. A favore dell'Ucraina 1,8 milioni di euro per progetti di accoglienza in regione e di sostegno in loco per beni di prima necessita', ristrutturazioni, sostegno psicologico ed educativo. 'La strada per contrastare guerre e disuguaglianze- hanno dichiarato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessora regionale alla Cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori - passa dal rafforzamento delle collaborazioni tra stituzioni, societa' civile, mondo del volontariato, imprese e universita'. Solo cosi' si creano le possibilita' per creare lavoro e reddito nei paesi in cui interveniamo, in un'ottica di sostenibilita' e inclusione'.

