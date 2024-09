Emilia-Romagna: Betti (Confagricoltura), danni aggravati da ritardi in rimborsi a imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 set - 'Se non si ripristinano i terreni di collina, rimettendo in sicurezza le frane, quando si verificano questi eventi eccezionali, ma che sono sempre piu' frequenti, i terreni non sono in sicurezza, con le esondazioni in pianura di conseguenza'. Cosi' Andrea Betti presidente Confagricoltura Ravenna a Radio24 punta il dito contro i tempi lenti degli interventi e dei rimborsi dopo l'alluvione del 2023. 'I danni sono nelle zone di campagna, e soprattutto in collina, dove c'erano delle zone di frana del 2023 che non sono state messe in sicurezza, perche' dove si sono messi vincoli le aziende non hanno la possibilita' di investire e, anche volendo, con i tempi della burocrazia non sanno se poi ci saranno indennizzi e rimborsi', dice. 'Gia' nel 2023 parlavamo del 25% di aziende che sarebbero state costrette a chiudere, ma sono dati sottostimati. In tanti hanno anticipato i soldi per il ripristino delle frane, fatto domanda per la procedura Figliolo, ma non hanno ancora avuto risposta. Invitalia e' molto lenta ad erogare i fondi, e in alcuni casi con decurtazioni importanti', dice. E non risparmia critiche alla regione, 'poteva fare di piu'. Gli alvei sono stati puliti al minimo indispensabile vicino ai centri urbani, nelle campagne e' stato fatto poco', sottolinea Andrea Betti.

