Emilia-Romagna: bando da 3 mln per formazione minori stranieri non accompagnati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - I corsi saranno allineati alle qualifiche Eqf (European qualifications framework) di livello 3 nei settori piu' richiesti dal mercato - dalla meccatronica dell'autoriparazione alla ristorazione, dagli impianti elettrici e termo-idraulici all'edilizia, fino alla promozione turistica e al verde - e seguiranno un modello duale che combina didattica laboratoriale, project work e stage. Gli esiti saranno certificabili "secondo le procedure del sistema regionale delle competenze". E' prevista anche un'indennita' di frequenza di 3,72 euro l'ora, fino a un massimo di 495,80 euro mensili, "pensata per valorizzare l'impegno dei ragazzi e delle ragazze e agevolare la continuita' nella loro presenza".

'Il nostro impegno nei confronti dei minori che arrivano qui soli non puo' limitarsi alla protezione e tutela, ma deve anche fornire strumenti di responsabilizzazione, emancipazione e crescita culturale', affermano nella nota il vicepresidente con delega alla Formazione, Vincenzo Colla, e l'assessora al Welfare e Scuola, Isabella Conti. 'Per i minori non accompagnati cio' significa anche dare loro l'opportunita' di frequentare corsi di formazione personalizzati, grazie alla preziosa collaborazione di enti di formazione, Comuni e imprese del territorio'.

imt-com

(RADIOCOR) 06-12-25 12:54:25 (0270) 5 NNNN