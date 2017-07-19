Emilia-Romagna: aumenta a 15mln il fondo di riqualifica degli edifici pubblici

Sono 22 i progetti ammessi al bando (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 nov - La Regione Emilia-Romagna ha portato a 15 milioni di euro il fondo dedicato alla riqualificazione energetica e al miglioramento sismico degli edifici pubblici, consentendo cosi' il finanziamento di tutti i 22 progetti ammessi al bando europeo Fesr 2021-2027. Il budget, inizialmente fissato a 10 milioni, e' stato incrementato con l'obiettivo di ottenere "piu' efficienza energetica, maggiore sicurezza sismica e nuovi impianti da fonti rinnovabili per scuole, municipi, ospedali e sedi istituzionali", della regione, chiarisce una nota. Il contributo regionale, a fondo perduto, coprira' fino al 70% dell'investimento complessivo, per un massimo di 750 mila euro per ciascun progetto e con un minimo di 200 mila euro.

Tutti gli interventi dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2027. 'Attraverso il pieno utilizzo di risorse europee, la Regione continua il suo percorso per accelerare la transizione energetica promuovendo misure che incrementano la sicurezza degli spazi in cui si svolgono attivita' pubbliche. Tutto questo in linea con gli obiettivi fissati negli strumenti di programmazione e nel Patto per il Lavoro e per il Clima', ha dichiarato in una nota il vicepresidente della Regione con delega a Green economy ed Energia, Vincenzo Colla.

