Emilia-Romagna: approvati 29 bandi per 310 mln tra febbraio e aprile 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Ventinove bandi per un totale di 310 milioni di euro tra febbraio e aprile 2026. La Regione Emilia-Romagna ha approvato con questi numeri il calendario unico dei bandi finanziati con fondi europei Fse+, Fesr e CoPsr/Feasr, destinati a sostenere formazione, imprese, turismo, commercio, agricoltura e welfare.

Nel dettaglio, il Fondo sociale europeo Plus (Fse+) ha finanziato 13 bandi per oltre 158 milioni di euro, con misure per orientamento post-diploma e contrasto alla dispersione scolastica, oltre a interventi per l'occupazione giovanile, il reinserimento nelle crisi aziendali e il sostegno ai servizi educativi 0-3 anni e ai centri estivi. Il Fondo europeo di sviluppo regionale, invece, ha attivato 5 bandi per oltre 15 milioni di euro, di cui 10 milioni destinati agli investimenti nel commercio e nei pubblici esercizi, e 3 milioni alle certificazioni per le imprese.

