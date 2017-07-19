Emilia-Romagna: alluvioni, completata cassa di espansione da 1 mln a Bentivoglio

Proteggera' ospedale e centro abitato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - A quasi due anni dagli allagamenti che nell'ottobre 2024 colpirono l'Ospedale di Bentivoglio, costringendo all'evacuazione di 70 pazienti, e' stata inaugurata questa settimana la nuova cassa di espansione del Canale Marsiglia, un'opera da quasi un milione di euro destinata a rafforzare la sicurezza idraulica del centro abitato e dell'ospedale del comune bolognese.

L'intervento - finanziato con 997mila euro di fondi ministeriali - consiste in un bacino di espansione di 12.296 metri quadrati, con una profondita' di 2 metri e una capacita' di invaso di 17.726 metri cubi. Negli ultimi mesi nella zona sono stati completati anche i lavori dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile lungo il sistema idraulico Navile-Savena abbandonato - tra Bentivoglio e Malalbergo - per un valore di 1,3 milioni di euro, finanziati con risorse del Pnrr.

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(RADIOCOR) 14-06-26 15:55:56 (0358) 5 NNNN