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            Emilia-Romagna: alluvioni, completata cassa di espansione da 1 mln a Bentivoglio -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - L'opera e' stata progettata e realizzata dal Comune di Bentivoglio con il supporto del Consorzio della Bonifica Renana. 'Avevamo visitato questo cantiere nel febbraio scorso, quando i lavori erano ancora in corso. Tornare oggi significa vedere concretizzarsi un impegno preso con il territorio e con una comunita' che ha vissuto direttamente le conseguenze degli eventi alluvionali', ha affermato in una nota il presidente della regione Michele de Pascale, sottolineando come l'intervento rappresenti parte di 'un programma organico di opere, manutenzioni e investimenti'. La sindaca di Bentivoglio, Alice Vecchi, ha invece ricordato l'impatto dell'alluvione del 2024, un evento che ha lasciato 'un segno indelebile', sia per l'allagamento delle strutture sanitarie, sia per la mobilitazione di forze dell'ordine e dei volontari intervenuti.

            imt-com

            (RADIOCOR) 14-06-26 16:00:21 (0362) 5 NNNN

              


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