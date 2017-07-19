Emilia-Romagna: affitti brevi, si annuncia braccio di ferro sul testo di legge

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - Introdurre nei piani urbanistici comunali la destinazione d'uso per 'locazione breve' nella categoria turistico-ricettiva. E' lo strumento con cui l'Emilia-Romagna, sulla scia della Toscana, prova ad intervenire per regolare i flussi in case e appartamenti, con il mercato degli affitti brevi cresciuto in Italia del 38% solo nel triennio 2021-24. Dopo che il testo preliminare del provvedimento e' stato presentato nei giorni scorsi ad amministrazioni, associazioni e stakeholder, gia' dalla prossima settimana si aprira' il confronto, con l'obbiettivo di arrivare ad una legge regionale entro fine anno. Un confronto che accende i toni, con le associazioni di locatari pronti a presentare ricorso alla Corte costituzionale.

I Comuni, se verra' approvata la proposta, non saranno obbligati a intervenire, ma avranno a disposizione uno strumento da attivare attraverso una variante urbanistica semplificata nel momento in cui la regolazione degli affitti brevi dovesse rendersi utile. Potranno individuare aree del territorio dove consentire, limitare o incentivare queste attivita' in base a criteri specifici, come ad esempio il rapporto tra appartamenti destinati alle locazioni brevi e alloggi residenziali presenti. Gli immobili utilizzati per affitti brevi dovranno comunque rispettare standard rigorosi e i Comuni avranno la possibilita' di richiedere ulteriori requisiti di qualita' edilizia per elevare ulteriormente il livello dell'offerta. La proposta prevede, inoltre, di ricorrere alla leva fiscale dei contributi di costruzione per incentivare o disincentivare l'insediamento delle locazioni brevi. La nuova normativa permettera', al tempo stesso, la possibilita' di riportare in qualsiasi momento un immobile dalla destinazione 'locazione breve' all'uso abitativo.

