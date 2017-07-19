Emilia-Romagna: accordo con Sogin per Caorso, 4mln per il fiume Po

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - Nuovi fondi in campo per la riqualificazione del fiume Po legata dismissione della centrale nucleare di Caorso: l'intesa, sottoscritta da Sogin e Regione Emilia-Romagna, sancisce un contributo economico pari a quasi 4mln di euro, il 2% del costo consuntivato, ad oggi, come compensazioni ambientali. I fondi saranno destinati al finanziamento di interventi previsti dal Contratto di fiume, per valorizzazione ambientale e storico-culturale, turistica e di fruizione della Media Valle, che attraversa anche il Piacentino. A firmare l'intesa anche Provincia di Piacenza e Comuni di Besenzone, Calendasco, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Rottofreno, San Pietro in Cerro, Sarmato e Villanova sull'Arda. Per monitorare lo stato dei lavori sara' avviato un Tavolo della Trasparenza, convocato per il prossimo 17 aprile.

Ai 4mln che arriveranno dalla Sogin, la Regione potrebbe affiancare altri 2mln di euro, come anticipato dalla l'assessora regionale all'Ambiente, Irene Priolo, che sottolinea come "questo accordo rappresenta un passaggio importante e atteso da tempo" e "un percorso che guarda alla tutela degli ecosistemi e alla fruizione sostenibile del fiume, ma anche alla valorizzazione del ruolo e dell'identita' del Po come infrastruttura naturale e ambientale'.

'La firma conclude un iter complesso dal punto di vista procedurale e legale durato due anni- spiega anche Gian Luca Artizzu, ad di Sogin- che ci ha permesso di trovare soluzioni per definire un quadro chiaro nel quale operare. Questo accordo consente a Sogin da un lato di contribuire concretamente allo sviluppo del territorio piacentino e, dall'altro, di dare concretezza ai percorsi gia' avviati negli altri territori nei quali siamo presenti'.

ami-com

