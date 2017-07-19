Emilia-Romagna: 800mila euro per messa in sicurezza Ponte Ronca post-alluvione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 ott - 'Quest'intervento, molto atteso, rappresenta un passo concreto verso una maggiore resilienza del territorio e una gestione piu' efficace del rischio idraulico', ha dichiarato in una nota la sottosegretaria alla Protezione civile Manuela Rontini, sottolineando che si tratta di 'un tassello strategico per la protezione di persone, abitati, insediamenti produttivi, strade e infrastrutture all'interno di un bacino, quello del Reno, e in particolare del sistema Reno-Samoggia, caratterizzato da un elevato livello di criticita''.

Oltre all'ampliamento dell'alveo, l'intervento prevede la "piantumazione di essenze arboree compatibili con il deflusso idrico nei tratti di maggior ampiezza del torrente", afferma la nota. Nei prossimi giorni verranno ultimate le rampe di accesso e la banchina stradale di via Matilde di Canossa, mentre il trasporto di circa 10mila metri cubi di terre al sito di destinazione e' atteso entro fine ottobre. Per il secondo lotto, dedicato all'acquisizione delle aree e alla progettazione esecutiva, la conclusione delle procedure e' fissata al prossimo 16 ottobre.

imt-com

(RADIOCOR) 05-10-25 12:59:32 (0257) 5 NNNN