Emilia-Romagna: 750mila euro per formazione a 98 minori stranieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Un totale di circa 758mila euro per finanziare nuovi percorsi formativi destinati a 98 minori stranieri non accompagnati: e' il nuovo intervento approvato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del Programma Fse+ 2021-2027, con progetti attivi nei territori di Parma, Rimini, Reggio Emilia, Ravenna e Modena.

Le risorse si inseriscono in una misura complessiva da 3 milioni e portano a oltre 900mila euro i fondi gia' stanziati nel 2026 per 122 giovani in totale. I percorsi sono rivolti a ragazzi prossimi alla maggiore eta' e puntano su lingua italiana, orientamento e formazione professionale, con programmi personalizzati all'interno dell'istruzione e formazione professionale.

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(RADIOCOR) 18-04-26 13:44:11 (0318) 5 NNNN