Emilia-Romagna: 6,2 mln per internazionalizzazione Pmi, approvati due bandi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - Oltre 6,2 milioni di euro per rafforzare la presenza delle piccole e medie imprese dell'Emilia-Romagna sui mercati internazionali: e' la dotazione complessiva dei due bandi approvati in settimana dalla Giunta regionale, pensati per sostenere la partecipazione a fiere estere e progetti di sistema basati sull'aggregazione tra imprese. Le misure puntano anche a "diversificare le destinazioni dell'export regionale" - spiega una nota - in una fase segnata da incertezza e tensioni geopolitiche.

Il primo bando mette a disposizione 5 milioni di euro del programma operativo europeo Fesr 2021-2027 ed e' rivolto alle Pmi iscritte al Rea che presentino progetti di internazionalizzazione nel biennio 2026-2027, anche in forma aggregata. Il contributo copre fino al 50% delle spese ammissibili per la partecipazione a un massimo di quattro fiere internazionali e per servizi di consulenza. Il contributo massimo concedibile e' pari a 30mila euro per le imprese singole e sale a 140mila euro in caso di aggregazioni. Le imprese devono avere un'unita' operativa in Emilia-romagna o impegnarsi ad aprirla entro la rendicontazione finale, pena la revoca totale del contributo.

Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma sfinge2020 dal 24 febbraio al 13 marzo 2026.

