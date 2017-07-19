Emilia-Romagna: 6,2 mln per internazionalizzazione Pmi, approvati due bandi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - Il secondo bando stanzia 1,2 milioni di euro nell'ambito del Programma regionale delle attivita' produttive 2023-2025 ed e' destinato a progetti di sistema promossi da Associazioni imprenditoriali, Consorzi, Camere di commercio, Fondazioni e Unioncamere. I progetti devono coinvolgere almeno cinque imprese con unita' operative in Regione. E qualora partecipino anche grandi imprese, queste non potranno essere piu' di due, con almeno tre Pmi. Anche in questo caso il contributo regionale copre il 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 60mila euro per progetto.

Le spese finanziabili includono la partecipazione collettiva a fiere internazionali nei paesi target, consulenze per eventi e iniziative di promozione, visite aziendali, workshop, incoming di operatori esteri, materiali promozionali e campagne sui media, oltre a incontri istituzionali con partner stranieri. Le domande per il secondo bando potranno essere presentate dal 17 febbraio al 20 luglio 2026.

'In uno scenario di cambiamenti e tensioni geopolitiche diventa fondamentale aprire nuovi sbocchi commerciali', ha spiegato in una nota Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega allo Sviluppo economico.

'Puntiamo ad accompagnare le imprese dell'Emilia-romagna verso nuovi mercati esteri e a rafforzare le esportazioni', ha aggiunto, evidenzianto il focus verso le Pmi.

