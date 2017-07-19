Emilia-Romagna: 5 mln per promuovere Dop, Igp e bio in Ue, contributi fino al 70%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 nov - Cinque milioni di euro per sostenere in tutta l'Unione europea la promozione dei prodotti Dop, Igp, biologici e delle altre certificazioni di qualita' dell'Emilia-Romagna. E' il valore del nuovo bando regionale approvato dalla Giunta nell'ambito del Programma strategico della Pac 2023-2027, rivolto a consorzi, cooperative, organizzazioni di produttori. Ogni beneficiario 'deve rappresentare almeno il 20% delle imprese produttrici del regime di qualita' interessato con sede in Emilia-Romagna', spiega una nota. Il contributo coprira' fino al 70% delle spese ammissibili, per progetti compresi tra 30 mila e 1 milione di euro.

L'obiettivo e' 'rafforzare la competitivita'' delle eccellenze regionali sui mercati europei, 'rendendo protagonisti il cibo e il vino made in Emilia-Romagna sui mercati', si legge. Il bando, che destina risorse quadruplicate rispetto ai precedenti, punta a valorizzare aspetti nutrizionali e ambientali dei prodotti, sostenendo allo stesso tempo la competitivita' delle filiere agricole regionali.

