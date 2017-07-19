Emilia-Romagna: 4,9 mln ai Tecnopoli per nuove infrastrutture di ricerca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 4,9 milioni di euro per potenziare le infrastrutture di ricerca dei Tecnopoli e "favorire sperimentazione, adozione di tecnologie avanzate e trasferimento tecnologico lungo le filiere produttive", spiega una nota. Il nuovo bando finanziera' l'acquisto e l'introduzione di attrezzature scientifiche, piattaforme tecnologiche, laboratori, dimostratori e ambienti di prova accessibili alle imprese con modalita' "trasparenti e non discriminatorie".

Potranno essere candidati progetti di valore superiore ai 400mila euro. Il contributo regionale coprira' fino all'80% delle spese ammissibili per soggetti pubblici e organismi di ricerca, e fino al 50% per i soggetti privati che operano "in regime di aiuto di Stato".

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(RADIOCOR) 25-07-26 15:41:04 (0329) 5 NNNN