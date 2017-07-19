Emilia-Romagna: 4,9 mln ai Tecnopoli per nuove infrastrutture di ricerca -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - 'Potenziare i Tecnopoli significa dare alle nostre imprese gli strumenti per innovare, sperimentare e competere sui mercati piu' avanzati', ha dichiarato in una nota il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla. Nella valutazione sara' data particolare attenzione alle "infrastrutture caratterizzate da elementi di unicita' e distintivita', capaci di rafforzare il posizionamento competitivo dell'Emilia-Romagna a livello nazionale ed europeo", si legge. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma Sfinge 2020 dal 10 al 25 settembre 2026. La misura rientra nel programma regionale Fesr 2021-2027.

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(RADIOCOR) 25-07-26 15:42:52 (0330) 5 NNNN