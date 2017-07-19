Emilia-Romagna: 43mila imprese a rischio insolvenza, il 10,5% (studio)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - In Emilia-Romagna sono 43.319 le imprese esposte al rischio di insolvenza nei prossimi dodici mesi, il 10,5% delle 412.564 aziende attive. Il dato resta inferiore alla media italiana del 12,1%, ma e' aumentato di 0,9 punti percentuali rispetto al 2025, quasi in linea con il peggioramento nazionale di un punto. Questi alcuni dati dell'osservatorio Business Scan di Sevendata - data company che analizza lo stato di salute del tessuto imprenditoriale italiano - secondo cui la regione e' comunque la settima meno esposta in Italia. Meglio fanno solo Trentino-Alto Adige (6,6%), Valle d'Aosta (7,5%), Piemonte (8,6%), Friuli-Venezia Giulia (8,7%), Veneto (9%) e Marche (10,1%). La situazione piu' critica si registra a Reggio Emilia, dove il rischio riguarda il 12% delle imprese, seguita da Parma con l'11,8% e Modena con l'11,6%. Le incidenze piu' contenute sono invece a Ferrara e Forli'-Cesena, entrambe al 9,1%.

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(RADIOCOR) 02-08-26 15:42:54 (0330) 5 NNNN