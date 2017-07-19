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            Emilia-Romagna: 2,3 mln per un nuovo Social Club nell'Appennino reggiano

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Inaugurato a Vetto, nell'Appennino reggiano, il nuovo Social Club dedicato a giovani, cultura, lavoro e comunita', nato dalla rigenerazione di una zona rimasta a lungo abbandonata.

            L'investimento complessivo - secondo una nota regionale - ammonta a circa 2,3 milioni di euro, con quasi 2 milioni coperti da finanziamenti pubblici provenienti da diversi canali. La Regione Emilia-Romagna ha contribuito con 790mila euro attraverso il bando Rigenerazione urbana 2021, a cui si aggiungono circa 506mila euro dalle risorse Snai e Stami per le aree interne, piu' altri finanziamenti minori. Inoltre, 180mila euro sono stati destinati al consolidamento del versante.

            imt-com

            (RADIOCOR) 13-09-26 19:27:21 (0450) 5 NNNN

              


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