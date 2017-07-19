Emilia-Romagna: 2,3 mln per un nuovo Social Club nell'Appennino reggiano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Il nuovo edificio polifunzionale ospitera' spazi per attivita' culturali e di aggregazione, coworking, sala prove, cucina e area eventi. 'Restituire luoghi alle comunita' significa creare nuove opportunita' e rendere piu' attrattivi i nostri territori, a partire dalla montagna', ha sottolineato nella nota l'assessora regionale, Irene Priolo. Il progetto nasce da un percorso partecipativo avviato nel 2019 da cittadini, associazioni, attivita' produttive e giovani.

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(RADIOCOR) 13-09-26 19:28:06 (0451) 5 NNNN