Emilia-Romagna: 2,3 mln in AI e innovazione per imprese e Pa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 7 giu - Un bilancio positivo per l'esperienza di Er2Digit, l'European Digital Innovation Hub dell'Emilia-Romagna nato dalla collaborazione tra Art-Er, Lepida e Cineca per accompagnare pubbliche amministrazioni e piccole e medie imprese nella trasformazione digitale. Dal 2022 al 2026 il progetto - cofinanziato dalla Commissione Ue attraverso il programma Digital Europe e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'ambito del Pnrr - ha erogato 154 servizi per un valore complessivo di oltre 2,3 milioni di euro.

Tra le iniziative sviluppate figurano applicazioni di intelligenza artificiale (AI) per migliorare i servizi ai cittadini, sistemi basati su sensori IoT (Internet of Things) per l'assistenza agli anziani e soluzioni per ridurre l'impatto ambientale delle imprese. Complessivamente sono stati coinvolti 115 beneficiari diretti, di cui 44 enti pubblici e 71 piccole e medie imprese.

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(RADIOCOR) 07-06-26 11:56:24 (0164) 5 NNNN