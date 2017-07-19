Dati
            Emilia-Romagna: 210mila euro a tre progetti di ricerca con partner internazionali -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - 'Si tratta di un bando sperimentale pensato per aprire nuove strade e rendere la regione ancora piu' attrattiva anche per la ricerca internazionale', spiegano in una nota il presidente della Regione Michele De Pascale e il vicepresidente Vincenzo Colla. Secondo i due, l'iniziativa mira a 'rafforzare' la rete dell'alta tecnologia regionale e a creare nuove relazioni 'anche a livello extraeuropeo', con l'obiettivo di 'accrescere le competenze, rafforzare tutto il sistema dell'innovazione e creare nuova occupazione', concludono.

            I progetti sono studi preliminari, non ancora veri e propri centri di ricerca. L'esito delle valutazioni determinera' se e come da essi potranno nascere nuovi poli internazionali - anche congiunti - in Emilia-Romagna.

            imt-com

            (RADIOCOR) 23-11-25 12:56:52 (0264) 5 NNNN

              


