Emilia-Romagna: 1,6 mln per occupazione femminile e conciliazione vita-lavoro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - 'E' inaccettabile un gap ancora cosi' profondo, sia in termini di occupazione che di retribuzione', ha sottolineato in una nota l'assessora regionale alle Pari opportunita', Gessica Allegni, ricordando che il bando si inserisce in una strategia piu' ampia su parita', contrasto alle discriminazioni e sostegno alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro. Le domande potranno essere presentate dal 13 ottobre al 13 novembre 2026. Nel biennio 2025-2026 la Regione aveva gia' finanziato 58 progetti, per un investimento analogo di 1,6 milioni di euro totali.

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(RADIOCOR) 12-09-26 19:24:23 (0472) 5 NNNN