Emilia-Romagna: 12 mln per agricoltura e pesca, di cui 5,7 mln nel 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Oltre 12 milioni di euro nel triennio 2026-2028, con 5,74 milioni previsti per il 2026, 3,29 milioni per il 2027 e 3,49 milioni per il 2028. Con questi numeri la Regione Emilia-Romagna ha varato una nuova legge per il sostegno strutturale ai comparti agricolo, zootecnico, della pesca e dell'acquacoltura, con interventi su competitivita', reddito e tutela della biodiversita'. Nel dettaglio, le risorse per il 2026 prevedono oltre 3,5 milioni per le produzioni vegetali; a seguire 640mila euro per la zootecnia, di cui 500mila per il miglioramento genetico; e per finire 1,5 milioni per pesca e acquacoltura, con 1 milione per il ripristino degli allevamenti di vongole e 500mila per contrastare fenomeni di anossia.

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(RADIOCOR) 19-04-26 14:00:42 (0288) 5 NNNN